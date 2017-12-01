Arda Turan'a kötü haber

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Javier Mascherano Barcelona'dan ayrılıyor

'da 14. hafta karşılaşmasından temsilcilerimiz karşı karşıya gelecek.'ın formasını giydiğiile'un formasını giydiğigalibiyet için kapışacak.Barcelona'lı eski futbolcu ve antrenörUnzue'nin çalıştırdığını Emre Mor'lu Celta Vigo Camp Nou'da sürpriz arayacak. Emre Mor ise Celta Vigo'nun 18 kişilik kafilesinde yer alıyor.Maç öncesi Barcelona teknik direktörümaç kadrosunu belirledi ve milli futbolcumuz kafilede yer almıyor.Ter Stegen, Cillessen, Piqué, Rakitic, Sergio, Denis, A.Iniesta, Suárez, Messi, Paulinho, Alcácer, J.Alba, Digne, André Gomes, S.Roberto, Aleix Vidal, Umtiti ve Vermaelen