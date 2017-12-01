Altay'ın zirve hesabı

Siyah-beyazlılar, pazar günü 27 puanla 3'üncü sırada bulunan'un deplasmanda'yi yenmesi durumunda liderlik için büyük bir fırsat yakalayacak.Gümüşhane'nin kaybetmesini umut eden, aynı gün başkent deplasmanında Hacettepespor'u karşısına kazanmak için çıkacak. İzmir ekibi rakiplerinin karşılaşacağı haftayı puan kaybetmeden atlatmak istiyor.Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Ferdi kadroda yer almayacak. Tedavisi süren forvet Murat Uluç ile stoper İbrahim Öztürk'ün durumları yarın netlik kazanacak. Teknik DirektörHacettepespor'un son 3 maçını kazandığını hatırlatarak, "Son 4 karşılaşmada kalesini gole kapatan rakibimiz son 3 haftada 10 gol atmış. Kolay bir müsabaka olmayacak ancak kazanacak güçteyiz. Geçen haftaki Bugsaşspor beraberliğini telafi etmeliyiz. Üç puandan başka düşüncemiz yok" dedi.Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)