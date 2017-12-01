Ali Şafak Öztürk’e flaş çağrı

"Dereyi geçerken at değiştirilmez"

Antalya Sivil Düşünce Platformu’nun düzenlediği bir kahvaltıda STK ve iş adamlarıyla bir araya gelen, bir soru üzerine 7 Aralık’ta olağanüstü kongreye gidecek olan Antalyaspor ile ilgili düşüncelerini paylaştı.Görevi bırakıp bırakmayacağı belirsizliğini koruyan Antalyaspor Başkanı’e, "Dereyi geçerken at değiştirilmez", "Öfkeyle kalkan zararla oturur" atasözleriyle seslenen Türel, Öztürk ve yönetiminin göreve devam etmesi gerektiğini söyledi.Antalyaspor’un henüz sezon arası bile verilmemişken bir süreçte sıkıntılı bir dönem yaşadığını aktaran Türel, şunları söyledi:"Mevcut başkanımız ve yönetimimizin ben şahsen göreve devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabi bir tarafta görevi bırakmak isteyen bir irade olduğunu da biliyoruz ama ben şahsen şu anda Antalyaspor’un mevcut yönetiminin ve başkanının göreve devam etmesinin en doğru yaklaşım olacağını düşünüyorum. Türkçe’de güzel sözler var, birisi "Dereyi geçerken at değiştirilmez, bir diğeri de öfkeyle kalkan zararla oturur.’ Mesele Antalyaspor ise hepimiz bu ortak sevgi, bu ortak duygu etrafında Antalyaspor’un menfaatlerini düşünmek üzere, duygularımızı bir tarafa koyarak, gerekeni yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Onun için de şahsi kanaatim mevcut başkanın görevine devam etmesidir. Tabi kendisi yönetimde bir değişiklik yapmak ister, istemez o kendi takdiri, o konuda bir şey söylemek doğru değil ama bu konuda bugün itibariyle Antalyaspor’un geleceğini kaderine terk etmemek adına bu düşüncenin doğru olduğunu ifade etmekte fayda var.”İHA