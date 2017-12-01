Akhisarspor-Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

’de 5 haftadır kazanamayan’u konuk edecek. Okan Buruklu Akhisar rakibini yenerek kötü gidişine bu maçla son vermek istiyor. Yeni Malatyaspor'da 3 haftadır Süper Lig'de kazanamıyor.’te başlayacak maçı hakemyönetecek. Karşılaşma'den canlı yayınlanacak.Son galibiyetini 8. haftada Trabzonspor karşısında elde eden Ege temsilcisi, daha sonra ligde oynadığı 5 maçta 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Yeşil-siyahlı takım, ligde son 3 maçta gol atamadı.Ligde 14. haftaya 18 puan ve averajla 11. sırada giren Teleset Mobilya Akihsarspor’da 4 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Soner Aydoğdu ve Abdoulwahid Sissoko maçta da sarı kart görürse cezalı duruma düşecek.Yeşil-siyahlı ekipte Ömer Bayram ve Serginho’nun sakatlıkları bulunuyor.