Akhisarspor-Yeni Malatyaspor CANLI

11'ler belli oldu

’de 5 haftadır kazanamayan’u konuk edecek. Okan Buruklu Akhisar rakibini yenerek kötü gidişine bu maçla son vermek istiyor. Yeni Malatyaspor'da 3 haftadır Süper Lig'de kazanamıyor.: Lukac, Lopes, Kadir, Caner, Mustafa, Olcan, Soner, Sissoko, Ioan Hora, Larsson, MarvinErtaç, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Azubuike, M. Yıldırım, Aytaç, Pereira, Adem, Khalid’te başlayacak maçı hakemyönetecek. Karşılaşma'den canlı yayınlanacak.Son galibiyetini 8. haftada Trabzonspor karşısında elde eden Ege temsilcisi, daha sonra ligde oynadığı 5 maçta 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Yeşil-siyahlı takım, ligde son 3 maçta gol atamadı.Ligde 14. haftaya 18 puan ve averajla 11. sırada giren Teleset Mobilya Akihsarspor’da 4 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Soner Aydoğdu ve Abdoulwahid Sissoko maçta da sarı kart görürse cezalı duruma düşecek.Yeşil-siyahlı ekipte Ömer Bayram ve Serginho’nun sakatlıkları bulunuyor.