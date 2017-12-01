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Akhisarspor-Yeni Malatyaspor CANLI

Akhisarspor’un konuğu Yeni Malatyaspor. Süper Lig’de 5 haftadır galip gelemeyen Teleset Mobilya Akhisarspor, iç sahada Evkur Yeni Malatyaspor’la karşılaşıyor. Mücadele başladı.

02 Aralık 2017, Cumartesi 14:00

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Akhisarspor-Yeni Malatyaspor CANLI
Süper Lig’de 5 haftadır kazanamayan Teleset Mobilya Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk edecek. Okan Buruklu Akhisar rakibini yenerek kötü gidişine bu maçla son vermek istiyor. Yeni Malatyaspor'da 3 haftadır Süper Lig'de kazanamıyor.

11'ler belli oldu

Akhisarspor'un ilk 11'i: Lukac, Lopes, Kadir, Caner, Mustafa, Olcan, Soner, Sissoko, Ioan Hora, Larsson, Marvin

Evkur Yeni Malatyaspor'un ilk 11'i: Ertaç, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Azubuike, M. Yıldırım, Aytaç, Pereira, Adem, Khalid

Akhisarspor-Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Manisa 19 Mayıs Stadı’nda saat 14.00’te başlayacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Son galibiyetini 8. haftada Trabzonspor karşısında elde eden Ege temsilcisi, daha sonra ligde oynadığı 5 maçta 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Yeşil-siyahlı takım, ligde son 3 maçta gol atamadı.

Ligde 14. haftaya 18 puan ve averajla 11. sırada giren Teleset Mobilya Akihsarspor’da 4 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Soner Aydoğdu ve Abdoulwahid Sissoko maçta da sarı kart görürse cezalı duruma düşecek.

Yeşil-siyahlı ekipte Ömer Bayram ve Serginho’nun sakatlıkları bulunuyor.




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2017/2018 Sezonu Süper Lig

02 Aralık 2017 Cumartesi

  • Akhisar Bld.
    0- 0
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • K. Karabük
      -  
    Göztepe
  • Beşiktaş
      -  
    Galatasaray

03 Aralık 2017 Pazar

  • T.Konyaspor
      -  
    Bursaspor
  • Gençlerbirliği
      -  
    Demir Grup Sivasspor
  • Medipol Başakşehir
      -  
    Osmanlıspor FK
  • Fenerbahçe
      -  
    Kasımpaşa

04 Aralık 2017 Pazartesi

  • Aytemiz Alanyaspor
      -  
    Kayserispor
  • Trabzonspor
      -  
    Antalyaspor
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1 Galatasaray 13 29
2 Medipol Başakşehir 13 27
3 Fenerbahçe 13 23
4 Beşiktaş 13 23
GENİŞLET
5 Kayserispor 13 23
6 Bursaspor 13 21
7 Göztepe 13 21
8 Trabzonspor 13 19
9 Demir Grup Sivasspor 13 19
10 Kasımpaşa 13 18
11 Teleset Mob. Akhisarspor 13 18
12 Aytemiz Alanyaspor 13 17
13 Evkur Yeni Malatyaspor 13 15
14 Antalyaspor 13 13
15 Atiker Konyaspor 13 11
16 Osmanlıspor FK 13 11
17 Kardemir Karabükspor 13 8
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