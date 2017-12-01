Ahmet Nur Çebi: Bizim için iyi olmaz

, G.Saray derbisi öncesinde konuştu.Karşılaşmanın’in marka değeri açısından da büyük önemi olduğunu belirten Çebi, şu ifadeleri kullandı:“Derbiler özel maçlar, bu maçlar için tahmin yürütmek kolay olmuyor. Derbilerin havası farklı oluyor. Bizim için çok önemli bir karşılaşma. Galip gelmemiz gereken bir mücadele. Puan farkının açılması bizim için iyi olmaz. Elbette dünyanın sonu değil ama umarım kazanan taraf oluruz.BU maç Avrupa’nın birçok ülkesinde yayınlanacak. İki takımın da çok kaliteli futbolcuları var. Güzel bir karşılaşma olmasını istiyoruz. İzleyenlerin keyif alacağı bir derbi olmasını umuyorum. Türkiye Ligi’ni dışarıya iyi yansıtmamız lazım. Bu doğrultuda da inşallah akıcı bir futbol oynanır. Karşılaşmanın hakemine ve futbolculara elbette çok büyük iş düşüyor. Oyuncuların, hakeme yardımcı olması gerek.Aynı zamanda taraftarlar da bu güzelliğe en büyük katkıyı sağlayacaktır. Takımımız arkasına yine büyük Beşiktaş taraftarının desteğini alacak. G.Saray taraftarları da misafirimiz olacak. Olaysız bir karşılaşma olsun istiyoruz” şeklinde konuştu.(Vatan)