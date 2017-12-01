12 yaşında 25. altın madalyasını kazandı

Türkiye, buz pateninde yıllardır özlemini duyduğu başarılara'nin yetiştirdiği sporcularla ulaşıyor. “Basic Novice A Boys” kategorisinde yarışan, Slovenya’da düzenlenen uluslararası yarışmada altın madalyayı kazanarak bayrağımızı göndere çektirdi. Celje şehrinde düzenlenen ve 12 ülkeden 307 sporcunun mücadele ettiği Skate Celje Buz Pateni Yarışmasında başarılı bir performans sergileyen Efe Çetiz, “Basic Novice A Boys” kategorisinde ülkemize altın madalyayla döndü.Kariyeri boyunca katıldığı her yarışmada derece alarak başarı basamaklarını bir bir tırmanan 12 yaşındaki Efe Çetiz’in topladığı 29 madalyadan 25’i altın.