Yusuf Erdoğan takımla çalıştı

Süper Lig’in 14. haftasında 3 Aralık Pazar günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Bursaspor, hazırlıklarına başladı.Özlüce Tesisleri’nde, teknik direktör Paul Le Guen gözetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.Le Guen, çalışma öncesi oyuncularını saha ortasında toplayarak bir süre görüştü.Isınma koşularıyla başlayan, pas çalışmasıyla devam eden antrenman çift kale maçla sona erdi.Yeşil-beyazlılarda sakatlığı geçen Yusuf Erdoğan takımla çalışmaya çıktı. Genç oyuncunun Le Guen’in görev vermesi halinde Atiker Konyaspor maçında forma giyebileceği bildirildi.Bursaspor’da sakatlıları süren kaleci Harun Tekin, Mikel Agu, William Ekong, Bilal Kısa, Sercan Yıldırım, Emre Taşdemir ve Furkan Özçal antrenmana katılmazken, Onur Atasayar takımdan ayrı çalıştı.Bursaspor, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.