Yemeksepeti üyeleri şokta! Yemeksepeti neden açılmıyor?

Yemeksepeti ne zaman açılacak?

Türkiye'nin en büyük e-yemek sitesi'ne bir süredir erişim sağlanamıyor. Bir kaç saattir yaşanan teknik sıkıntı hala devam ediyor. Müşteriler isegibi soruların cevabını arıyor...Bundan iki yıl önce Delivery Hero'ya satılan YemekSepeti'ne son dakika haberine göre, bazı servis sağlayıcılardan ulaşılamıyor. Sitenin uygulaması da iOS platformunda çalışamaz durumda. YemekSepeti kullanıcıları bir süredir yemek sipariş sitesine giriş yapamıyor. Siteye girildiği takdirde alan adıyla ilgili bir sorun görülüyor.Alan adını yenilemeyi unuttuğu düşünülen YemekSepeti.com'a bazı servis sağlayıcılardan ulaşılmaya çalışıldığında aşağıdaki hata ekrana geliyordu. Ancak bu hata kısa sürede giderildi ve alan adı 2021 yılına kadar uzatıldı.Henüz yemeksepeti'nden resmi bir açıklama yok. Sitenen gün içinde açılması bekleniyor...Ancak alan adı yenilenmesi durumunda yönlendirmeyi sağlayan DNS sunucularının güncellenmesi 72 saate kadar sürebiliyor. Genellikle birkaç saatte düzelen bu sunucular güncellendiğinde, tüm internet sağlayıcılardan siteye erişimin mümkün olması bekleniyor.Bundan iki yıl önce uluslararası online yemek dağıtım ağı Delivery Hero, internet yemek dağıtım şirketi Yemeksepeti'ni 589 milyon dolara satın almıştı. Dünyada 29 ülkede 1.500 çalışanı ile 100 bin dolayında restoran ile çalışan Delivey Hero'nun yüzde 39 hissesi ise daha önce Türkiye'de çeşitli girişimlerde bulunan ama ülkeden çıkma kararı alan Alman iş geliştirme şirketi Rocket Internet'in elinde bulunuyor.Yemeksepeti, paket servisi olmayan restoranlardan online sipariş verilmesini sağlayan VALE sistemini devreye aldı. Kullanıcıların bu restoranlardan sipariş vermesini sağlayan sistem, talebe göre dağıtım servislerinin Yemeksepeti’ne özelleşmiş hali şeklinde tanımlanabilir.Yemeksepeti, yaklaşık bir aydır kullanılan servisi VALE ile işin yemek dağıtımı lojistiğinde bir aracı olarak konumlanıyor. Paket servisi olmayan restoranlar aldıkları online siparişleri için Yemeksepeti’ne halihazırda üye olan restoranların ve/veya anlaşmalı kurye firmalarının kuryelerini kullanabiliyor.Henüz Yemeksepeti tarafından resmi duyurusu yapılmayan VALE sistemi, Yemeksepeti’ne farklı açılardan fayda sağlayacak bir sistem olmasıyla dikkat çekiyor. Zira restoranlar arasındaki kurye dağılımının düzenlenmesi verimlilik artışına işaret ederken, aynı zamanda paket servisi olmayan restoranların Yemeksepeti sistemine dahil olmasını sağlıyor. Bununla birlikte Yemeksepeti üzerinden kurye servisini ‘outsource’ edilmesini sağlayan servis, kuryeler ve Yemeksepeti’nin ek gelir yaratmasını da sağlıyor.VALE, tipik Yemeksepeti siparişlerinden farklı olarak dağıtım ücreti son kullanıcıya yansıtılan bir servis. Bu sayede kuryeleri teşvik eden VALE restoranların mönü fiyatları ile web sitesinde listelenen fiyatlar arasinda cüzi bir fark bulunduğu belirtiliyor. Bu gelir çoğunluğu kuryede olmak üzere Yemeksepeti ile de paylaşılıyor. Siparişlerde yalnızca online kredi kartı kullanılıyor.