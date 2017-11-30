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UEFA’dan Vodafone Park’a ziyaret

UEFA yetkilileri, 2019 UEFA Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak Vodafone Park’a ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

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UEFA’dan Vodafone Park’a ziyaret
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, UEFA etkinlikler ve teknik departmanlarından profesyonellerin katıldığı ziyarette, TFF ve Beşiktaş Kulübünden ilgili birimlerin yanı sıra İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul’daki havalimanlarının yetkililerinin de hazır bulunduğu bildirildi.

İncelemeler boyunca stadın altyapısı ve teknik alanları değerlendirilirken, müsabaka için gelecek taraftarların Türkiye ve Vodafone Park’a ulaşımları sürecinde alınacak tedbirlerin de konuşulduğu ifade edildi.

Beşiktaş’ın iç saha maçlarını oynadığı Vodafone Park, 2019 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile UEFA Avrupa Ligi’ni kazanan takımların 14 Ağustos 2019’da karşı karşıya geleceği UEFA Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak.

AA




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