UEFA Başkanı Ceferin, Bosna Hersek’te

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, düzgün bir altyapıya sahip olmadan iyi futbol oynamanın mümkün olamayacağını söyledi.Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’yı ziyaret eden Ceferin, Bosna Hersek Futbol Federasyonu Başkanı Elvedin Begic, Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Bakir İzetbegovic ve Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic ile bir araya geldi.Temaslarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ceferin, Bosna Hersek Futbol Federasyonu ile altyapı sorunu konusunda görüştüklerini belirtti.Bosna Hersek futbolundaki kötü altyapı koşullarına dikkati çeken UEFA Başkanı Ceferin, "Bosna Hersek iyi bir milli takıma sahip olmasına rağmen kötü altyapı koşullarını aşamıyor. Bu noktada, devletin ve yerel yönetimlerin de yardımı gerekiyor. Altyapı olmadan iyi futbol da olmaz." değerlendirmesinde bulundu.UEFA’nın bu konuda Bosna Hersek’e yardım etmeye hazır olduğunu kaydeden Ceferin, özellikle milli takımın maçlarının yapıldığı statlarda çeşitli sorunlar yaşandığını, altyapı iyileştirmesinin tüm ülkenin çıkarına olacağını ifade etti.Taraftarların neden olduğu tribün olaylarına da değinen Ceferin, "Bu konuda UEFA’nın vereceği cezalar yeterli olmaz. Devletin bu soruna eğilmesi ve eğitimin artması gerekiyor." diye konuştu.Bosna Hersek Futbol Federasyonu Başkanı Begic ise Ceferin’in ziyaretinin, tüm ülke için son derece önemli olduğunu vurguladı.