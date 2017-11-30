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Tudor esti, gürledi!

Sivas Belediyespor maçının ilk 45 dakikasındaki ruhsuz oyundan memnun kalmayan Igor Tudor, “Galatasaray’da oynadığınızın farkında değil misiniz? Karşınızda 2. Lig takımı olduğunu da unutmayın. Yan gelip yatarak burada olamazsınız” diye konuştu.

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Tudor esti, gürledi!
Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında Galatasaray, Sivas Belediyespor’u 5-1 ile geçti ancak ilk yarıdaki futboldan memnun kalmayan teknik direktör Tudor, devre arasında oyuncularına ağır sözlerle yüklendi.
 
Hırvat çalıştırıcının, 45 dakika sonunda sinirle soyunma odasına girdiği ve maçta varlık gösteremeyen yedek ağırlıklı futbolculardan kurulu takımını azarladığı ortaya çıktı. Hırvat teknik adamın, sarı-kırmızılılara, “Galatasaray’da oynadığınızın farkında değil misiniz? Her şeyden önce şu taraftara saygınız olsun. Bu havada, soğukta tribüne gelenlere saygınız olsun. Ama yazık... Siz kafanızda bitirmişsiniz. Karşınızda 2. Lig takımı olduğunu da unutmayın. Yan gelip yatarak burada olamazsınız. Galatasaray futbolcusuna bu şekilde oynamak, vurdumduymaz olmaz yakışmaz” dediği ifade edildi.
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UYARILAR YARADI

Hırvat teknik adamın bu sözleri, Tarık Çamdal, Sinan Gümüş başta olmak üzere bütün takıma yönelik yaptığı bildirildi. Tudor’un beklenmedik ve çok ağır tondaki bu sert çıkışından sonra soyunma odasında buz gibi bir hava eserken, ikinci yarı takım bir anda kendine geldi, fark da bu şekilde oluştu.
 
Özellikle ilk devre futbolu unuttuğu izlenimi veren Sinan, 2. yarıda kendine gelirken 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
 
Kaynak: Skorer
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