Trabzonspor, Abdülkadir için Valencia ile pazarlıkta

'un Yusuf Yazıcı'dan sonra Türk futboluna armağan ettiği Abdülkadir Ömür için de Avrupa'dan teklifler gelmeye başladı. Altyapı milli takımlarında gösterdiği performansla uzun zamandır Arsenal, Atletico Madrid ve Bayern Münih gibi Avrupa devlerinin de aralarında bulunduğu birçok kulübün peşinde olduğu Abdülkadir için ilk resmi girişim Valencia'dan geldi. İspanyol ekibinin, menajerler aracılığıyla Abdülkadir için nabız yokladığı ve bonservisini sorduğu öğrenildi.Trabzonspor kanadı ise Abdülkadir için şimdilik 'tok satıcı' rolünü oynuyor. Bordo-mavililer henüz Abdülkadir için herhangi bir bonservis bedeli belirlenmediğini, hatta şu an için oyuncuyu satmayı düşünmediklerini İspanyol kulübüne iletti. Ancak Abdülkadir için ısrarcı olan Valencia'nın en az 15 milyon Euro'luk bir teklifle Trabzonspor'un kapısını çalabileceği belirtildi. Bu sezon 10 lig maçında 469 dakika süre alan Abdülkadir, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.(Sabah)