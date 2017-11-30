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Toni Schumacher'den flaş sözler: Volkan harika ama en iyisi Muslera

Döneminin en pahalı ve kariyerli transferiydi. Binlerce taraftar onu karşılamak için havalimanına akın etmişti. F.Bahçe 1989’da 103 golle rekor kırıp şampiyon olduğunda kaptanlık pazubandı onun kolundaydı. Kafasından çıkarmadığı şapkası, elinden düşürmediği beyaz çantası ve sürekli çiğnediği sakızıyla hafızalara kazınan eski kaleci Toni Schumacher, çok özel açıklamalarda bulundu.

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Toni Schumacher'den flaş sözler: Volkan harika ama en iyisi Muslera
Fenerbahçe'nin eski Alman kalecisi Toni Schumacher, Spor Arena'ya konuştu. İşte efsane file bekçisinin açıklamaları...

Şampiyonluklar, kupalar, zaferler. Futbol hikâyenize nasıl başladınız?

Çocukken kaleci olmaya karar verdim. İlk kulübüm Dueren’di. Annem kaleci olmamı istedi çünkü öbür türlü antrenmanlarda bitkin düşüyordum. O da sağlığımdan endişelendi ve en iyi mevkiinin kalecilik olduğunu söyledi. Çok koştuğumuzu düşünüyordu. · Nasıl bir aileden geliyorsun? Biraz bahseder misin? · Küçük bir kız kardeşim var onunla beraber büyüdüm. Ailem çok çalışkan insanlardan oluşuyordu. Küçük bir dairede yaşadık, odamı da kız kardeşimle paylaştım. Ancak o kadar sevgi dolu bir anne babaya sahiptik ki her zaman mutlu olmayı başardık.

Efsanevi futbolcularla oynadın. En unutamadığın futbolcu kim?

Heinz Flohe büyük bir yetenekti, Wolfgang Overath da bir dâhiydi. Ve Rıdvan ile oynamayı çok seviyordum. Ona ‘Şeytan’ diyorduk. Ve elbette Oğuz. Franz Beckenbauer gibi futbolu zarif oynardı.

F.Bahçe kalesini Volkan mı, Kameni mi korumalı?

Volkan, harika bir kaleci. Uzun yıllardır kalede. Ama gelecek için Kameni ismi belirlendi.
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Sana göre Türkiye’nin en iyi kalecisi kim?

Şu anda Galatasaray için oynayan Muslera. Harika işler yapıyor.

Sen, Oliver Kahn ve Manuel Neuer... Bir kıyaslama yapmanı istesem?

Jenerasyonlar arasında seçim yapamazsın. Atletizm, antrenman metodu, oyunun temposu, toplar kısaca her şey değişti. Neuer kuşağında en iyi kaleci ve daha önce bu unvan Kahn’a aitti. Bana gelirsek bu değerlendirmeyi futbol taraftarlarına ve uzmanlara bırakmayı tercih ederim. Benim için en değerlisi Türk taraftarlarının ve arkadaşlarımın kalbinde kalacak olmak. Şu anda benim için dünyanın en iyi kalecisi hala Manuel Neuer.

Meşhur bir çantan vardı...

Ekstra bir kaleci eldiveni ve parmaklarım için bant taşırdım.
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Peki, oynadığın en iyi 11?

1980 Avrupa Şampiyonası’nı kazandığımız Alman Milli Takımı.

F.Bahçe ve 103 gollü şampiyonluk... Neler söylemek istersin?

F.Bahçe asla pişmanlık duymadığım bir karardı. Harika bir takımdık, çok eğlendik. Todor Veselinoviç muhteşem bir hocaydı. Ömer Kaner vardı. İstanbul’da geçirdiğim harika zamanları asla unutmayacağım. Türk halkı ve F.Bahçe taraftarlarını çok seviyorum. Ve Türkçe olarak onlara şunu söylemek istiyorum; ‘Sevgili dostlarım F.Bahçe sayesinde Türkiye benim ikinci evim oldu’..
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14. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

02 Aralık 2017 Cumartesi

  • Akhisar Bld.
      -  
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • K. Karabük
      -  
    Göztepe
  • Beşiktaş
      -  
    Galatasaray

03 Aralık 2017 Pazar

  • T.Konyaspor
      -  
    Bursaspor
  • Gençlerbirliği
      -  
    Demir Grup Sivasspor
  • Medipol Başakşehir
      -  
    Osmanlıspor FK
  • Fenerbahçe
      -  
    Kasımpaşa

04 Aralık 2017 Pazartesi

  • Aytemiz Alanyaspor
      -  
    Kayserispor
  • Trabzonspor
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 13 29
2 Medipol Başakşehir 13 27
3 Fenerbahçe 13 23
4 Beşiktaş 13 23
GENİŞLET
5 Kayserispor 13 23
6 Bursaspor 13 21
7 Göztepe 13 21
8 Trabzonspor 13 19
9 Demir Grup Sivasspor 13 19
10 Kasımpaşa 13 18
11 Teleset Mob. Akhisarspor 13 18
12 Aytemiz Alanyaspor 13 17
13 Evkur Yeni Malatyaspor 13 15
14 Antalyaspor 13 13
15 Atiker Konyaspor 13 11
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17 Kardemir Karabükspor 13 8
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