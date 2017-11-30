TFF 1. Lig'de 15, 16 ve 17. hafta programı

TFF 1. Lig’de 15, 16 ve 17. haftanın maç programı belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig’de ilk yarının son üç haftasının maç programı şöyle:18.00 İstanbulspor-Boluspor (Stadı henüz belli değil)13.00 Ümraniyespor-Balıkesirspor Baltok (Ümraniye Belediyesi)13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adana Demirspor (Kazım Karabekir)15.30 Gazişehir Gaziantep-MKE Ankaragücü (Gaziantep)15.30 Adanaspor-Elazığspor (5 Ocak Fatih Terim)13.00 Denizlispor-Samsunspor (Denizli Atatürk)15.30 Grandmedical Manisaspor-Altınordu (Manisa 19 Mayıs)18.00 Akın Çorap Giresunspor-Çaykur Rizespor (Giresun Atatürk)18.00 Eskişehirspor-Gaziantepspor (Yeni Eskişehir)18.00 Balıkesirspor Baltok-Gazişehir Gaziantep (Balıkesir Atatürk)13.00 Boluspor-Eskişehirspor (Bolu Atatürk)13.00 Gaziantepspor-Denizlispor (Gaziantep)15.30 Çaykur Rizespor-Ümraniyespor (Çaykur Didi)13.00 Elazığspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Elazığ Atatürk)13.00 Altınordu-Adana Demirspor (Bornova)15.30 MKE Ankaragücü-Grandmedical Manisaspor (Ankara 19 Mayıs)18.00 Samsunspor-Akın Çorap Giresunspor (Stadı henüz açıklanmadı)18.00 Adanaspor-İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim)18.00 Akın Çorap Giresunspor-Gaziantepspor (Giresun Atatürk)13.00 İstanbulspor-Elazığspor (Vodafone Park)13.00 Gazişehir Gaziantep-Çaykur Rizespor (Gaziantep)15.30 Eskişehirspor-Adanaspor (Yeni Eskişehir)15.30 Adana Demirspor-MKE Ankaragücü (5 Ocak Fatih Terim)13.00 Ümraniyespor-Samsunspor (Ümraniye Belediye)13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu (Kazım Karabekir)15.30 Denizlispor-Boluspor (Denizli Atatürk)18.00 Grandmedical Manisaspor-Balıkesirspor Baltok (Manisa 19 Mayıs)