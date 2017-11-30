Tarık Çamdal dibe vurdu

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Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sivas Belediyespor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında Galatasaraylı taraftarların ıslıklandığı Tarık Çamdal’ın morali dibe vurdu.Bu sezon ilk kez bir resmi karşılaşmada forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, ortaya koyduğu kötü performansla tepki çekerken, isminin gönderilecek oyuncular listesinden çıkmasını sağlayamadı. Tarık Çamdal, Galatasaray’dan yıllık 1.5 milyon Euro, yani yaklaşık 7 milyon Lira kazanıyor.