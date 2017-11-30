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Soldado açıkladı! Kasımpaşa maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe’nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado sosyal medyadan bir mesaj yayınladı. Geçtiğimiz hafta oynanan Antalyaspor maçında sakatlanan Soldado, “En hızlı şekilde iyileşip bir an önce hazır olabilmeyi umuyorum” dedi. 

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Soldado açıkladı! Kasımpaşa maçında oynayacak mı?
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Roberto Soldado sosyal medyadan taraftarlara bir mesaj yayınladı.

Geçtiğimiz hafta kayınvalidesi Anna Alvarez’i kaybeden Soldado, kulüpten özel izin alarak İspanya’ya gitmişti. Göstermiş oldukları sevgiden dolayı takım arkadaşlarına, teknik heyetine ve taraftarına verdikleri destek için teşekkür eden İspanyol futbolcu, “Zor günlerimde ailemin yanında olmama izin verdikleri için kulübüme teşekkür ediyorum. Bunlar bu kadar büyük tarihi olan bir kulübü daha da büyük yapan detaylar. Şu anda İstanbul’a dönüş yolundayım. Geçtiğimiz Pazar akşamı yaşadığım sakatlığın ardından hızlı bir şekilde iyileşip bir an önce hazır olabilmeyi umuyorum” ifadelerini kullandı.
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14. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

02 Aralık 2017 Cumartesi

  • Akhisar Bld.
      -  
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • K. Karabük
      -  
    Göztepe
  • Beşiktaş
      -  
    Galatasaray

03 Aralık 2017 Pazar

  • T.Konyaspor
      -  
    Bursaspor
  • Gençlerbirliği
      -  
    Demir Grup Sivasspor
  • Medipol Başakşehir
      -  
    Osmanlıspor FK
  • Fenerbahçe
      -  
    Kasımpaşa

04 Aralık 2017 Pazartesi

  • Aytemiz Alanyaspor
      -  
    Kayserispor
  • Trabzonspor
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 13 29
2 Medipol Başakşehir 13 27
3 Fenerbahçe 13 23
4 Beşiktaş 13 23
GENİŞLET
5 Kayserispor 13 23
6 Bursaspor 13 21
7 Göztepe 13 21
8 Trabzonspor 13 19
9 Demir Grup Sivasspor 13 19
10 Kasımpaşa 13 18
11 Teleset Mob. Akhisarspor 13 18
12 Aytemiz Alanyaspor 13 17
13 Evkur Yeni Malatyaspor 13 15
14 Antalyaspor 13 13
15 Atiker Konyaspor 13 11
16 Osmanlıspor FK 13 11
17 Kardemir Karabükspor 13 8
18 Gençlerbirliği 13 8
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