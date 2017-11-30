Salon hokeyinde 1. etap maçları sona erdi

Salon hokeyinde Mersin’de düzenlenen Erkekler Süper Lig 1. etap müsabakaları tamamlandı.Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Toroslar 500 Kişilik Spor Salonu’nda düzenlenen müsabakalara, ülke genelinden 10 takım ve 120 sporcu katıldı.İlk etap müsabakalarında Gaziantep Polisgücü 25 puanla birinci, Bolu Belediyespor 21 puan ve averajla ikinci, Nizip Belediyespor da aynı puanla üçüncü oldu.