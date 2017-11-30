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Porto-Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Portekiz Ligi'nin 13. haftasında lider Porto, Dragão Stadı'nda Benfica'yı konuk edecek. Peki, Porto-Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de...

30 Kasım 2017, Perşembe 21:52

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Porto-Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Portekiz Premier Lig'in 13. haftasında da lider Porto, kendi seyircisi önünde ezeli rakibi Benfica'yı ağırlayacak. Temsilcimiz Beşiktaş ile G Grubu'nda bulunan Porto, ligde nağmağlup lider durumda bulunuyor. Dragão Stadı'nda 24 maçtır kaybetmeyen Porto, Benfica karşısında nağmağlup ünvanını korumak istiyor. Deplasmanda 3 maçtır kaybetmeyen Benfica, Porto'yu deplasmanda mağlup ederek lider Porto ile puanları eşitlemek istiyor.

Porto-Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta?

1 Aralık Cuma günü Dragão Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 23.30’da başlayacak. Mücadele tivibu SPOR'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın spikerli anlatımı ve canlı skor takibi fanatik.com.tr'de.

Benfica'nın 3 puan önünde yer alan Porto, bu sezon evinde oynadığı 6 karşılaşmayı da kazandı. Porto iç sahada oynadığı 6 karşılaşmada rakip ağlara 23 gol bırakıp, kalesinde sadece 3 gol gördü.

Benfica ise deplasmanda oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 10 gol attı, 6 gol yedi. İki ezeli rakibin aralarında oynadığı son 10 maçta ise Porto 4 galibiyet alırken, Benfica 2 galibiyette kaldı. 4 maç ise berabere sonuçlandı.

 




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