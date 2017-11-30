Porto-Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Portekiz Premier Lig'in 13. haftasında da lider, kendi seyircisi önünde ezeli rakibi Benfica'yı ağırlayacak. Temsilcimizile G Grubu'nda bulunan, ligde nağmağlup lider durumda bulunuyor.'nda 24 maçtır kaybetmeyen Porto,karşısında nağmağlup ünvanını korumak istiyor. Deplasmanda 3 maçtır kaybetmeyen Benfica, Porto'yu deplasmanda mağlup ederek lider Porto ile puanları eşitlemek istiyor.günü'nda oynanacak karşılaşma,’da başlayacak. Mücadele'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın spikerli anlatımı ve canlı skor takibi'de.Benfica'nın 3 puan önünde yer alan Porto, bu sezon evinde oynadığı 6 karşılaşmayı da kazandı. Porto iç sahada oynadığı 6 karşılaşmada rakip ağlara 23 gol bırakıp, kalesinde sadece 3 gol gördü.Benfica ise deplasmanda oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 10 gol attı, 6 gol yedi. İki ezeli rakibin aralarında oynadığı son 10 maçta ise Porto 4 galibiyet alırken, Benfica 2 galibiyette kaldı. 4 maç ise berabere sonuçlandı.