PFDK ceza yağdırdı!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş'a Evkur Yeni Malatyaspor maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4'üncü kez gerçekleştirilmesinden dolayı 75 bin TL para cezası verdi. PFDK ayrıca, bu olaylara sebebiyet veren misafir tribün C ve D bloka giriş yapan taraftarların kartlarının Beşiktaş'ın bir sonraki deplasman maçında bloke edilmesine karar verdi.Fenerbahçe'ye, taraftarlarının Antalyaspor maçında neden olduğu saha olayları nedeniyle 15 bin TL para cezası verildi.PFDK, Trabzonspor'a ise Demir Grup Sivasspor maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4'üncü kez gerçekleştirilmesinden dolayı 75 bin TL para cezası ve çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün B, C, D, E, F bloka giriş yapan seyircilerin, takımlarının bir sonraki deplasman maçında kartlarının bloke edilmesine karar verdi.PFDK'nın aldığı kararlar şu şekilde:"1- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 26.11.2017 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,2- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 25.11.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,3- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 25.11.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 75.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNÜ C,D BLOKA giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,4- OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ'nün, 24.11.2017 tarihinde oynanan OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ - GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,5- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 26.11.2017 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR - TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY ALT TRİBÜN B,C,D,E,F bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,6- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 26.11.2017 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR - TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN B,C,D,E,F bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."