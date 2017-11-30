Oğuz Kağan mest etti

Aziz Yıldırım’ın yaptığı, “Manchester City 5 milyon Euro teklif etti, vermedik” açıklasamıyla tüm Türkiye’ye adını duyuran Oğuz Kağan Güçtekin, dün ilk kez 11’de sahaya çıktı. Sarı-Lacivertli futbolseverler, maçta alınacak sonuçtan çok 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun yapacaklarını merak etti. Oğuz, beklentileri fazlasıyla karşılayacak bir performans sergiledi.Genç yıldız, ilk golde verdiği şık pasla atağı başlatan isim oldu. Oğuz Kağan, soğukkanlı yapısı, isabetli pasları ve mücadeleci yapısıyla göz doldurdu.19 yaşındaki oyuncu, ayağana aldığı neredeyse her topu olumlu kullanarak başarılı bir maç çıkarttı. 90 dakikanın ardından Oğuz Kağan şunları söyledi: "Süre buldukça elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ayku hoca, gençler için çok büyük şans. Kupa maçlarında bulduğum fırsatları değerlendirerek daha çok katkı sağlamaya çalışıyorum. Üzerimde baskı yok. Sürekli Fenerbahçe’ye nasıl faydalı olurum diye düşünüyorum."