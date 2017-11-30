Nihat Doğan Galatasaray'a geri döndü!

, Özgecan Aslan cinayeti sonrası attığı tweet nedeniylenden ihraç edilmişti. Konuyu mahkemeye taşıyan Doğan, halkı bulunmuştu. Son olarak davayı inceleyen Yargıtay’da Doğan’ın kongre üyeliğine geri dönmesi kararını onadı.Konuyla ilgili bir açıklama yapanise, “Haksız bir şekilde elimden alınan Galatasaray üyeliğime, Yargıtay’ın da onaması sonucu bugün itibarı ile hukuken de kavuşmuş bulunmaktayım” dedi.Bu arada Nihat Doğan geçtiğimiz günlerde Survivor 2018 kadrosunda yer alacağını twitter hesabından duyurmuştu.Allah'ın yazdığını kullar silemez. Erteleyebilir Lakin engelleyemezsiniz. Yarım kalan hikayeyi tamamlamaya #SurvivorAllStar2018'e gidiyorum