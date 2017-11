Metin Tekin derbideki favorisini açıkladı

Derbinin favorisi net Beşiktaş'tır

Çok gol atmak rakibi ezmek değildir. Beşiktaş’ın 9-0’lık galibiyeti, şans bulamayanların kendini göstermesidir. Tıpkı bizim 10-0’lık skoru kritik bir dönemden geçerken almamız gibi...Farklı galibiyetlerin etik olmadığı düşüncesine kesinlikle katılmıyorum. Ben yapabilecekken yapılmamasına, gol atabilecekken atılmamasına, daha iyi performans sergileyebilecekken sergilenmemesine karşıyım. Böyle yapılmaması halinde bunun etik olmayacağını düşünürüm. Skorun farklı olması sporun dışında bir davranış değil ki. Sizler zaten skor için sahaya çıkıyorsunuz. Futbolun en önemli unsuru gol. Amaç gol atmak. Futbolcular her maça en iyi performanslarını ortaya koymak için çıkarlar. Sporda her zaman için en iyiyi yapmaya çalışmak ve başarmak etik olandır. Onun dışındaki her şey etik dışıdır. 10-0 kazandığımızda da hocamız Gordon Milne bize "Yeter atmayın, çok oldu" demedi. Bizim kritik dönemden geçtiğimiz ve ligdeki kaderimizi belirleyecek bir karşılaşmaydı. Kazanmasaydık seyrimiz başka yerlere gidebilirdi. Biz de o dönem içinde bulunduğumuz durumun etkisiyle bir patlama yaşadık. Sadece Adana Demirspor'un liberosu Muammer abinin saha içinde "Yeter artık" dediğini hatırlıyorum. Ama dediğim gibi herhangi bir nedenden dolayı oynayacak gücünüz varken oynamamak sportmenlik dışı bir davranıştır.Süper Lig takımı bir alt kategorideki rakibi karşısına çıkarken kafasında vites düşürebilir. Skor 4-5 olunca 'Yeter' diye düşünebilir. Skoru garantilemenin verdiği bir gevşeme yaşayabilir. Ama sahada kazanmaya ihtiyacı olan, kendini göstermek isteyen oyuncular varsa - ki Beşiktaş'ın Manisa karşısındaki kadrosunda böyle isimler çok fazlaydı- Lens, Negredo gibi isimleri durdurmanız pek mümkün olmaz. 9-0'lık sonuç şans bulamayanların kendilerini göstermesinin sonucuydu. Tıpkı bizim 10-0 kazanırken içinde bulunduğumuz zor durum gibi.Manisa karşısında ortaya koydukları oyun kesinlikle bir ölçü değil. Çünkü futbol bu kadar kolay bir oyun değil. Yükselişten ve bir performanstan söz etmek için süreklilik olması gerek. Oyuncunun coşkusu anlamında kendine güven gelmiş olabilir. Ama ortaya konan oyun başka haftalara taşınacak sonucunu çıkarmamız için yeterli değil. Sonuçta bahsettiğimiz isimler, Negredo, Lens, Oğuzhan, Medel…G.Saray karşısında çok net favori... Son iki maçı berabere bitirmiş olabilir ama ligin en iyi kadrosuna sahip takım Başakşehir ve G.Saray'la birlikte Beşiktaş. Bu çok net. Derbide plan yapması gereken taraf G.Saray. Çünkü Beşiktaş "Ben güçlüyüm" diye oynayacak. Buradan nasıl bir sonuç çıkacağı Tudor'un yapacağı plana bağlı. Beşiktaş'ın ne oynayacağını biliyoruz ama G.Saray'ı bilemiyoruz.Beşiktaş eğer kaybederse buradan geri dönüşü çok zor olur. Galatasaray ile arasında olacak 9 puan fark ve önüne geçecek rakip sayısı artacak. Evet Beşiktaş güçlü bir takım ama güçlü takımları da yenebilirler. Beşiktaş için bu derbi çok ama çok önemli.Beşiktaş adına öne çıkan isimler hücum ağırlıklı Babel ve Talisca olacaktır. Bu iki ismin de etkili olacağını düşünüyorum. Galatasaray'da da savunma merkezindeki oyuncular Maicon ve Serdar etkili olacak. Galatasaray'ın en önemli gol silahı Gomis'in deplasman performansı da derbinin sonucunu etkileyecektir. Ayrıca Vodafone Park önemli. Çünkü Beşiktaş'ı tarif ederken taraftarının coşkusu onu öne çıkarıyor. Galatasaray şunu yapacak mı? "Vodafone Park'ta Beşiktaş benden daha güçlü, kapalı savunmalara zorlanan bir Beşiktaş var. Ben de ona göre oynayayım." Ya da Galatasaray, "Beşiktaş benden güçlü"yü kabul edecek mi yoksa "Ben bu ligin lideriyim. En iyi oyunu ben oynuyorum. Çıkar yine oynarım" diye mi düşünecek? İşte Galatasaray'ın yapacağı plan sonucu belirleyecek.