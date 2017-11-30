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Mehmet Ekici 3 hafta yok!

Fenerbahçeli Mehmet Ekici sakatlığı nedeniyle 3 hafta forma giyemeyecek.

30 Kasım 2017, Perşembe 16:24

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Mehmet Ekici 3 hafta yok!
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında talihsiz bir sakatlık yaşayan Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici'nin durumu netlik kazandı.

Mücadele sonrasında MR'ı çekilen Sarı-Lacivertli oyuncunun aldığı darbe sebebiyle sol bacağında hamstring kasında ikinci derecede yırtık tespit edildi.

Tedavisine başlanan 27 yaşındaki orta alan oyuncusunun 3 hafta boyunca sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye transfer olduğundan bu yana sakatlıklarla boğuşan Mehmet, 31 Temmuz tarihinde sakatlanıp 41 gün sonra sahalara dönmüş, ardından 14 Ekim'de yine sakatlanıp 32 gün forma giyememişti.
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2 YORUM GİRİŞ YAP
  • Hasan Kırıktas 30.11.2017 18:31:44
    1

    valla hiç şok olmadık adam cam gibi hemen kiriliyo bi tane düzgün transfer tapamazmi bu takim ya

  • Hasan Kırıktas 30.11.2017 18:32:08
    2

    hiç şok olmadık cam adam hemen kiriliyo

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