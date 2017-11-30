Mehmet Ekici 3 hafta yok!

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Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında talihsiz bir sakatlık yaşayan Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici'nin durumu netlik kazandı.Mücadele sonrasında MR'ı çekilen Sarı-Lacivertli oyuncunun aldığı darbe sebebiyle sol bacağında hamstring kasında ikinci derecede yırtık tespit edildi.Tedavisine başlanan 27 yaşındaki orta alan oyuncusunun 3 hafta boyunca sahalardan uzak kalması bekleniyor.Fenerbahçe'ye transfer olduğundan bu yana sakatlıklarla boğuşan Mehmet, 31 Temmuz tarihinde sakatlanıp 41 gün sonra sahalara dönmüş, ardından 14 Ekim'de yine sakatlanıp 32 gün forma giyememişti.