Manchester City-Southampton maç sonucu: 2-1

Premier Lig’de 14. hafta maçları tamamlandı. Manchester City’ye 14. haftada Southampton karşısında galibiyeti getiren golleri, 47. dakikada kendi kalesine Virgil van Dijk ve 90+6. dakikada Raheem Sterling attı. Konuk takım tek golünü, 75. dakikada Oriol Romeu ile buldu.Bu sonuçla puanını 40 yapan Manchester City, en yakın takipçisi Manchester United ile arasındaki 8 puanlık farkı korudu. Southampton, 16 puanla 11. sırada kaldı.AA