Lucas Lima resmen Palmeiras'ta

Brezilyalı yıldız futbolcu, Palmeiras ile resmi sözleşme imzaladı.Palmeiras'tan yapılan açıklamaya göre Brezilyalı yıldızla 5 yıllık sözleşme imzalandı. Brezilya Milli takımıyla 14 maça çıkan ve 2 gol atan Lima, 2014 yılından bu yana Santos'ta forma giyiyordu.Lucas Lima ileveda ilgilenmiş ancak Felipe Melo'nun da formasını giydiği Palmeiras, oyuncuyla anlaşmaya vardı. Lucas Lima, sözleşmesinin bitmesi sebebiyle Palmeiras'a bedelsiz transfer oldu.