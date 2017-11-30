Las Palmas’ta Ayestaran dönemi kısa sürdü

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Las Palmas’ta teknik direktör Pako Ayestaran’ın görevine son verildi.Kulüpten yapılan açıklamada, 54 yaşındaki Ayestaran ile yolların ayrıldığı bildirildi. Açıklamada, yeni bir teknik adam bulunana kadar takımı Paquito Ortiz ve Rafa Cristobal’ın çalıştıracağı duyuruldu.İspanyol teknik adam, eylül ayının sonunda Manolo Marquez’in yerine göreve getirilmişti. Las Palmas, yaklaşık iki ay görevde kalabilen Ayestaran yönetiminde 9 maçta birer galibiyet ve beraberlik ile 7 mağlubiyet yaşadı.Las Palmas, son olarak İspanya Kral Kupası’nda konuk ettiği Deportivo La Coruna’ya 3-2 kaybetmiş ancak ilk maçta elde ettiği 4-1’lik galibiyetin avantajıyla son 16 turuna kalan taraf olmuştu.AA