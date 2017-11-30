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Khimki Moskova: 82 - Brose Bambeg: 73

Turkish Airlines EuroLeague'de Rus ekibi Khimki Moskova, sahasında konuk ettiği Alman ekibi Brose Bamberg'i ikinci yarıdaki etkili oyunuyla 82-73 mağlup etti.

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Khimki Moskova: 82 - Brose Bambeg: 73
Turkish Airlines EuroLeague'de Rus ekibi Khimki Moskova, sahasında konuk ettiği Alman ekibi Brose Bamberg'i ikinci yarıdaki etkili oyunuyla 82-73 mağlup etti. 

Maçın başında Anthony Gill'in Khimki adına basketlerine Brose Bamberg, Ricky Hickman ile cevap verdi ve 6:24 kala skor 7-7'ydi. Hickman ve Rubit ile sayılar bulan deplasman ekibi ilk 5 dakikalık bölümü 9-12 önde geçti. Shved ve James Anderson ile rakibine karşılık veren Khimki, 4:12 kala 15-12 üstünlüğü yakaladı. Hickman ve Bryce Taylor ile üst üste üçlükler bulan Brose Bamberg, 1:08 kala 19-21 üstünlüğü yakalasa da periyot Markovic ve James Anderson'dan gelen basketlerle 23-21 Khimki üstünlüğü ile noktalandı. 

İkinci çeyreğe de yine iki takımın karşılıklı basketleriyle başlandı. James Anderson'ın 7:42 kala gelen basketi sonrası skor 29-27 olunca Brose Bamberg molaya gitti. Moladan Khimki, Sergey Monia'nın üçlüğüyle dönerek skoru 32-27'ye getirdi. 5:50 kala da Vyaltsev'in üçlüğüyle Khimki skoru 35-29 yaptı. Skordaki üstünlüğünü sürdüren ve farkı korumayı başaran Khimki, 3:49 kala 40-33'ü yakalasa da Brose Bamberg, 1:34 kala 40-40'ı yakaladı. Shved'in basketiyle ev sahibi, ilk yarıyı 42-40 önde tamamladı. 

Üçüncü çeyreğe Malcolm Thomas'ın basketleriyle etkili başlayan Khimki, 7:20 kala 49-40'lık skoru yakaladı. Fakat Hackett ve Hickman ile seri yakalayan Brose Bamberg, 4:32 kala 51-52 öne geçti. Bu kez Thomas ve James Anderson ile seri yakalayan Khimki, 2:49 kala 58-52 yaptı skoru. Karşılıklı basketlerle geçilen kalan bölümün sonunda Khimki, üçüncü periyodu 62-56 önde tamamladı. 

Bryce Taylor'ın üçlüğüyle son çeyreğe başlayan Brose Bamberg, Honeycutt ile etkili olan Khimki'yi durdurmakta zorlansa da 6:16 kala Hickman'ın üçlüğüyle skoru 68-64'e getirdi. Sonrasında Shved ile etkili olan ev sahibi, farkı arttırmayı başardı ve 3:08 kala skoru 78-66 yaptı. Kalan bölümdeki karşılıklı basketler sonucunda ev sahibi Khimki, rakibini 82-73 mağlup etti. 

Ev sahibi Khimki'de Alexey Shved 26 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ile maçın en skorer ismi olurken Anthony Gill de Khimki adına 14 sayıyla maçı tamamladı. James Anderson 12, Malcolm Thomas 10 sayıyla maçı tamamladılar. 

Brose Bamberg cephesinde Ricky Hickman 21 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Bryce Taylor da 14 sayıyla oynadı. Daniel Hackett ve Dorrell Wright da maçı 13'er sayıyla tamamladılar. 




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