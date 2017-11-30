Kağıtsporlu Karateciler Rusya’ya gidiyor

’un alt yapısından yetişen karateciler; Rusya’da yapılacak olan Ana, milli takımla beraber katılmak için tatamiye çıktı. Seçmelere katılan dört mavi beyazlı karatecinin üçü zorlu karşılaşmaları geçerek milli takımda yer almaya hak kazandı. Gençler kategorisinde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı karatecilerinden 76 kiloda Enes Bulut, 59 kiloda Fatmanaz Yenen ve 61 kiloda Ekrem Altuner Yılmaz seçmeleri başarı ile geçerek ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.