Güney Amerika'nın en büyüğü Gremio!

'nın en büyük kulüp organizasyonu'te şampiyon belli oldu. Geçtiğimiz hafta kendi sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kazananekibi, deplasmandaki karşılaşmada dali rakibi'u 2-1 mağlup ederek kupaya uzanan taraf oldu.Gremio'ya maçı kazandıran golleri 28. dakikadaile 45. dakikadakaydetti. Konuk ekip Lanus'un 72. dakikada J'la penaltıdan bulduğu gol ise mağlubiyeti önlemeye yetmedi.Aralarında Fenerbahçeli eski isim'nin de yer aldığı Gremio'lu futbolcular, karşılaşma sonunda kupalarıyla coşkulu bir kutlama gerçekleştirdi.Daha önce 1983 ve 1995 yıllarında da aynı başarıyı gösteren Gremio, toplamda 3. kez Copa Libertadores'i kazanmış oldu. Arjantin'in Buenos Aires şehrini temsil eden Lanus ise tarihinde ilk kez final oynadı.