  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


Göztepe'de Tuna'dan sihirli dokunuş

Süper Lig'de son iki haftada Bursaspor'la deplasmanda 0-0 berabere kalıp, Teleset Mobilya Akhisarspor'u evinde 2-0 yenen Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna'nın savunmada yaptığı hamleler sonuç verdi.

  • - A
  • + A
Göztepe'de Tuna'dan sihirli dokunuş
Bursaspor ve Akhisarspor maçlarından önce kalesinde çok pozisyon gören ve karşılaşma başına ortalama 2 gol yiyen Göztepe'de stoper Kosanovic ve sağ bek Tanju'nun 11'e monte edilmesiyle dertler bitti. Tamer Tuna, takımın deneyimli isimlerinden Sabri Sarıoğlu'nu son iki maçta yedek kulübesine çekip, savunmayı daha ön planda tutan Tanju'ya formayı verdi. Tuna ayrıca Fransız stoper Peybernes'in sakatlığı nedeniyle zorunlu da olsa Sırp oyuncu Kosanovic'le Bursaspor ve Akhisarspor müsabakalarına başladı. Sol bek Traore ve stoper Kadu'yu değiştirmeyen Tuna'nın yaptığı iki rotasyon, takımın defansif olarak toparlanmasını sağladı.
İlişkili Haber

Selçuk Şahin: Bu başarıyı yakalayabileceğimizi biliyorduk


Kosanovic savunmada güven veren görüntüsüyle futbolseverlerden tam not alırken, hücuma da önemli katkılar sağladı. Tüm duran topları kullanan Kosanovic, Akhisarspor karşısında gol atan Selçuk Şahin'e korner atışıyla asist yaptı. Transferin son günü Belçika'nın Standard Liege takımında kadroya dahil edilen 27 yaşındaki futbolcunun bundan sonraki haftalarda da ilk 11'de görev yapacağı bildirildi. Sezona müthiş başlayan ve 6 yıl sonra A milli takıma davet edilen Sabri'nin de yeniden formayı kapmak için idmanlarda yoğun olarak çalıştığı bildirildi. Forma rekabetinden son derece memnun olan Tamer Tuna, "Takımızda her futbolcu elinden gelen mücadeleyi gösteriyor. Rekabet mutlaka başarıyı da getirecek. Kim oynarsa oynasın, herkes Göztepe formasının kıymetini bilerek sahaya çıkacak" dedi. Karabükspor ile cumartesi deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de stoperler Peybernes ve Hakan'ın sakatlıkları sürüyor.  
 
Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)
 




0 YORUM GİRİŞ YAP
Galatasaray İranlı futbolcuyu transfer etti
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
Mehmet Demirkol'dan Fenerbahçe'ye Feghouli yakıştırması!
UEFA'dan Şampiyonlar Ligi maç saatlerinde değişiklik!
Galatasaray'ın yeni golcüsünden çılgın goller...
2017 yılının en iyisi Jelena Karluesa!
Şenol Güneş formülü buldu
Mehmet Demirkol'a göre ligin ilk 3 takımı...
Pazdan için Polonya seferi
'Tudor kazanmak için çıkmalı'
2017 yılının en iyisi Jelena Karluesa!
Janssen'den flaş Galatasaray açıklaması!
Şenol Güneş'ten büyük sürpriz! İşte Beşiktaş'ın derbi 11'i...
Türkiye'deki ve dünyadaki en farklı skorlar
Büyük maçların adamları
Nesine.com'dan 33 İphone X hediye
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

14. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

02 Aralık 2017 Cumartesi

  • Akhisar Bld.
      -  
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • K. Karabük
      -  
    Göztepe
  • Beşiktaş
      -  
    Galatasaray

03 Aralık 2017 Pazar

  • T.Konyaspor
      -  
    Bursaspor
  • Gençlerbirliği
      -  
    Demir Grup Sivasspor
  • Medipol Başakşehir
      -  
    Osmanlıspor FK
  • Fenerbahçe
      -  
    Kasımpaşa

04 Aralık 2017 Pazartesi

  • Aytemiz Alanyaspor
      -  
    Kayserispor
  • Trabzonspor
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 13 29
2 Medipol Başakşehir 13 27
3 Fenerbahçe 13 23
4 Beşiktaş 13 23
GENİŞLET
5 Kayserispor 13 23
6 Bursaspor 13 21
7 Göztepe 13 21
8 Trabzonspor 13 19
9 Demir Grup Sivasspor 13 19
10 Kasımpaşa 13 18
11 Teleset Mob. Akhisarspor 13 18
12 Aytemiz Alanyaspor 13 17
13 Evkur Yeni Malatyaspor 13 15
14 Antalyaspor 13 13
15 Atiker Konyaspor 13 11
16 Osmanlıspor FK 13 11
17 Kardemir Karabükspor 13 8
18 Gençlerbirliği 13 8
Süper Lig Detaylı Fikstür »