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"Gol yollarındaki zaaflarımızı gidermeye çalışacağız"

Evkur Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Erol Bulut, "İyi oynadığımız oyunu devam ettirmek istiyoruz." dedi.

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"Gol yollarındaki zaaflarımızı gidermeye çalışacağız"
Süper Lig’de 2 Aralık Cumartesi günü Teleset Mobilya Akhisarspor’a konuk olacak Evkur Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Erol Bulut, "İyi oynadığımız oyunu devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Bulut, takımın Bucaspor Tesisleri’nde yaptığı antrenman sırasında yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Osmanlıspor maçının ardından hem hava şartlarına alışmak hem de Malatya’ya gidip geri dönmemek için doğrudan İzmir’e geldiklerini söyledi.

Teleset Mobilya Akhisarspor maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını kaydeden Bulut, şöyle konuştu:

"Rakibimizin gücünü biliyoruz. Etkili yönlerini ve aynı zamanda zaaflarını biliyoruz. O yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son haftalardaki Beşiktaş, ondan önceki Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor maçlarındaki iyi oynadığımız oyunu devam ettirmek istiyoruz. Orada eksik yaptığımız gol yollarındaki zaaflarımızı gidermeye çalışacağız. Umut ettiğimiz, Akhisarspor maçında yakaladığımız o şansları gollere çevirmek."

- Yalçın Ayhan’ın kadro dışı bırakılması

Bulut, kadro dışı bırakılan Yalçın Ayhan’ın konusunda kulübün kararına saygı duymak gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz yolumuza ne olursa olsun devam etmek zorundayız. Yerini dolduracak futbolcularımız var. Onlar da çıkıp Yeni Malatyaspor Kulübü için elinden gelenin en iyisini yaparak sahada performansını göstermesi gerekiyor. Takımımızı maçlara her zaman hazırlıyoruz ve hazırlamaya devam edeceğiz. Takımımızı defans anlamında etkileyeceğini düşünmüyorum. Çünkü son Osmanlıspor maçında o pozisyonda Mina oynadı ve iyi maç sergiledi. Bu maçta da iyi oynayacağını sanıyorum. Sadık’la iyi bir uyum sağlayacağını düşünüyorum."

Teleset Mobilya Akhisarspor maçı için son antrenmanını yarın Bucaspor Tesisleri’nde gerçekleştirecek Evkur Yeni Malatyaspor kafilesi daha sonra Manisa’ya geçecek.




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