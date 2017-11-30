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Galatasaray "büyük" maçlarda kayıp

Süper Lig’de 2 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş’a konuk olacak sarı-kırmızılı takım, son dönemde güçlü rakipleri ile oynadığı maçlardan galip gelemedi.

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Galatasaray "büyük" maçlarda kayıp
Süper Lig’in 14. haftasında 2 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, son dönemde güçlü rakipleriyle oynadığı maçları kazanamıyor.

Sarı-kırmızılı takım, ligdeki önemli rakiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı son 14 lig maçında galibiyet göremedi.

Galatasaray, 2015-2016 sezonunun 22. haftasında, 21 Şubat 2016’da Trabzonspor’u 2-1 yendiği maçtan sonra söz konusu takımlar karşısında kazanmayı başaramadı.

Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı son 14 müsabakadan 10 mağlubiyet ve 4 beraberlikle ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda 8 gol kaydeden Galatasaray, kalesinde 26 gole engel olamadı.

- Son 4 Beşiktaş maçını kazanamadı

Galatasaray, Beşiktaş ile ligde oynadığı son 4 derbide galibiyet elde edemedi.

Sarı-kırmızılı takım, son olarak 2014-2015 sezonunun 33. haftasında yendiği rakibine, sonraki 4 karşılaşmada üstünlük sağlayamadı.

Galatasaray, siyah-beyazlı ekip ile yaptığı son 4 müsabakada 3 mağlubiyet ve bir beraberlik yaşadı.

- Tudor döneminde 6 mağlubiyet, 1 beraberlik

Galatasaray, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı 7 maçın 6’sını kaybetti, birinde berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar, geçen sezonun 21. haftasında takımın başına geçen Tudor’un yönetiminde Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile yaptığı ikişer maç, Beşiktaş’la yaptığı bir müsabakayı kaybetti.

Galatasaray, Hırvat teknik adam döneminde Fenerbahçe ile yaptığı iki maçta birer beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Bu maçlarda sadece 2 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde 15 gole engel olamadı.

- Son 14 maç

Galatasaray’ın Süper Lig’de Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı son 14 maç ve skorları şöyle:

Sezon Hafta Maç Skor
2015-2016 24. Galatasaray-Medipol Başakşehir 3-3
26. Galatasaray-Fenerbahçe 0-0
32. Galatasaray-Beşiktaş 0-1
2016-2017 5. Beşiktaş-Galatasaray 2-2
8. Galatasaray-Trabzonspor 0-1
10. Galatasaray-Medipol Başakşehir 1-2
11. Fenerbahçe-Galatasaray 2-0
22. Galatasaray-Beşiktaş 0-1
25. Trabzonspor-Galatasaray 2-0
27. Medipol Başakşehir-Galatasaray 4-0
28. Galatasaray-Fenerbahçe 0-1
2017-2018 9. Galatasaray-Fenerbahçe 0-0
10. Trabzonspor-Galatasaray 2-1
12. Medipol Başakşehir-Galatasaray 5-1




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