Eskişehirspor’da Ünal dönüyor

Maddi açıdan çok zor günler geçiren Eskişehirspor’da dün yapılan tarihi kongrede de kulübe sahip çıkan olmadı.Başkanlığa adaylığını koyan kimse çıkmazken FANATİK’in ulaştığı bilgiye göre eski başkan Halil Ünal göreve hazırlanıyor. Ünal’ın gerekli liste çalışmasını yaptıktan sonra önümüzdeki hafta içerisinde başkanlık koltuğuna oturması bekleniyor.