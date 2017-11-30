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Erzin Belediyespor 3’te 3 yapmayı hedefliyor

TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Erzin Belediyespor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Ofspor karşılaşmasından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

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Erzin Belediyespor 3’te 3 yapmayı hedefliyor
Turuncu-Beyazlı ekibin Teknik Direktörü Ergün Aytekin, Çanakkale Dardanelspor’un ardından geçtiğimiz hafta da Yeni Altındağ Belediyespor’u yendiklerini belirterek, hafta sonu oynayacakları Ofspor karşılaşmasında da galibiyeti hedeflediklerini söyledi.

İyi niyetli, özverili, genç bir kadroyla mücadele ettiklerini söyleyen Aytekin, Erzin Belediyespor’un Stadı’nda taktik antrenmanı sonrasında yaptığı açıklamada, “Erzin Kaymakamımız Ahmet Demirci ve Erzin Belediye Başkanı Kasım Şimşek, Kulüp Başkanımız Murat Ergörün’e katkı ve desteklerinden dolayı şükran borçluyuz. Bizlerin tüm sorunlarıyla yakından ilgileniyorlar. Aynı duyarlılığı siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları yöneticileri ve taraftarlarımızın da göstermesini arzuluyoruz. Türkiye’nin bütçe olarak en ekonomik takımlarının başında geliyoruz. Önceki yıllarda da Erzinspor’u çalıştırdığım için kulübü yakından tanımanın avantajlarını görüyorum. Bize inanan ve güvenenlere layık olmayı hedefliyoruz. Çanakkale Dardanelspor ile başladığımız çıkışımızı Ofspor karşılaşmasında da göstererek 3’te üç yapmak istiyoruz” dedi.

Aytekin, yardımcı antrenörleri Orhan Kozig, Fatih Çağlın, Volkan Sayılgan ve Oğuzhan Doğaz ile ekip ruhu içerisinde çalıştıklarını ve başarıyı kovaladıklarını ifade ederek, “Başarımız ekonomi ve destek ile doğru orantılı. Bu bağlamda herkesin katkısına ihtiyacımız var. İlçemizin tanıtımına önemli katkı sağlayan Erzin Belediyespor’a herkesin yardımcı olmasını istiyoruz” dedi.

Erzin Belediyespor, TFF 3. Lig 1. Grup'ta geride kalan 14 haftada 15 puanla 14. sırada yer alıyor.

İHA




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