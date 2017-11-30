Erman Toroğlu adliyede ifade verdi

Yıldırım’ın şikayet üzerine, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hakkında soruşturma başlatılan Erman Toroğlu'nun, bugün adliyeye gelerek savcılığa ifade verdiği öğrenildi.Toroğlu'nun savcılıktaki ifadesinde, Aziz Yıldırım ile Işık Eyigüngör arasında yaşananların eleştirilmeye değer bir konu olduğunu, sözlerinin de eleştiri kapsamında kaldığını söylediği belirtildi. Toroğlu, ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.Erman Toroğlu, geçtiğimiz Mayıs ayında program yaptığı televizyon kanalındaki konuşmasında, "Sen herkesi döversin. Aziz Yıldırım diyor ya kimsin lan sen diyor! Ben de sana diyorum. Kimsin lan sen? İnsanları birbirine kan davası içine sürükledin. Yeter abi! Kim lan bu Aziz Yıldırım!" demişti.