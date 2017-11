Erkekler ve Kadınlar Hokey Salon Süper Ligine Gaziantep damgası

Gaziantep, Bolu, Muğla, Malatya, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Amasya illerinden toplam 10 takımın yer aldığı 2017-2018 sezonu Erkekler Salon Süper Lig 1.Etabı Gaziantep Polis gücü 25 puanla zirvede tamamladı.Turnuvada Bolu Belediye Spor Kulübü 21 puanla ikinci, Nizip Belediye Spor Kulübü 21 puanla üçüncü, Nizip Gençlik Spor Kulübü 16 puanla dördüncü, Muğla Gençlik Spor Kulübü 12 puanla beşinci, Amasya Gençlik Spor Kulübü 8 puanla altıncı, Kahramanmaraş Hokey Spor Kulübü 7 puanla yedinci, Malatya Hokey Takımı 4 puanla sekizinci, Nizip Hem Spor Kulübü 4 puanla dokuzuncu, Osmaniye Gençlik Spor Kulübü 1 puanla onuncu oldu.Kadınlar ve Erkekler Salon Süper Lig 1. Etap müsabakaları hakkında bir değerlendirme yapan Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, "Tüm amacımız hokeyi bütün ülkemizin tüm şehirlerinde oynatmak. Bu anlamda Mersin bizim için güzel bir deneyim ve başlangıç oldu. Bundan sonraki aşamalarda ise diğer lig ve şampiyonalarımızı da yurdumuzun dört bir yanında oynatmak istiyoruz. Her ilimizin her ilçemizin hokey alanında etkin olabilmesi yeni kulüp ve takımların kurulabilmesi yönünde önemli çalışmalar yürütüyoruz. Hokey sporunun okullarımızda da yaygınlaştırılması bu alandaki alt yapı sorunlarının çözümünde önemli rol oynayacaktır. 1.etap erkekler birincisi Gaziantep Polis Gücü Sporun başkan ve sporcularını kutluyorum. Gaziantep Polis Gücü Spor 2018’de gerek kızlar gerek erkekler alanında Avrupa’da önemli bir çok şampiyonaya katılacaktır. Şimdiden başarılar temenni ediyorum’’ dedi.Gaziantep Polis Gücü Spor Başkanı Mehmet Kaplan ve Genel Koordinatörü Celal Akarçay’ı kutlayan Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan Gaziantep Polis Gücü Spor ’un hokey dışında da birçok dalda önemli başarılara imza atan Anadolu’nun en önemli kulüplerinden birisi olduğunu ifade etti. Müsabakalar sonrası oyuncularını sahaya inerek kutlayan Polis Gücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan Türk hokeyinin bütün dünyaya duyurulabilmesi için ellerinden gelenleri yapmaya devam edeceklerini ifade ederek, kızlar alanında ki müsabakaların da Polis Gücü takımı tarafından kazanılacağına inandığını belirtti. Kaplan, hedeflerinin Avrupa’da düzenlenen şampiyonalarda önemli dereceler elde etmek olduğunu da vurgulayarak, "Mersinde gerçekleştirilen Salon Süper Lig 1. Etap’ı erkeklerde birinci bitirdik. Sırada bayan takımımız var. Onların da birinci geleceğine inanıyorum. Bizim en önemli hedefimiz 16-18 Şubat 2018 tarihleri arasında, Prag'da "Eurohockey Challenge I " Salon Avrupa Şampiyonası. Katılacağımız bu şampiyonada önemli bir derece elde etmek istiyoruz. Ardından Kız takımımız, 18-21 Mayıs 2018 tarihleri arasında Viyana da yapılacak olan "Açık Alan Eurohockey Challenge III" müsabakalarına katılacak. Erkek takımımız ise 18-21 Mayıs 2018 tarihleri arasında "Açık Alan Eurohockey Challenge III " müsabakalarına katılacak. Sporcularımızın başarılı olması için gerekli her türlü teknik desteği sağlıyoruz. Oyuncularımızın motivasyonu yüksek. Hepsini yürekten kutluyorum. Elde edilen her başarı Türk hokeyinin gelişmesi ve kalkınmasına önemli bir katkıdır” diye konuştu.Öte yandan Erkekler Süper lig 1. Etap maçlarının tamamlanmasının ardından Mersin'de katınlar Ligi maçları ise sürüyor.