Enisey: 75 - Mersin Büyükşehir Belediyespor: 70

FIBA Kadınlar EuroCup B Grubu 6. ve son maçında, deplasmanda Rus ekibi’e 75-70 mağlup oldu.Bu sonuçla grupta ikinci mağlubiyetini yaşayan Mersin Büyükşehir Belediyespor, ikinci olarak üst tura yükseldi.Karşılaşmada ilk periyodu 23-19 önde tamamlayan Mersin Büyükşehir Belediyespor, soyunma odasına da 37-36 üstün gitti.Mersin Büyükşehir Belediyespor, üçüncü çeyreği 55-49 üstün geçmesine rağmen son periyotta oyun üstünlüğünü eline alan Enisey, karşılaşmadan 75-70 galip ayrıldı.Enisey'de12 sayıyla takımının en skoreri olurkenda 11 sayı, 15 ribaunt ile maçı tamamladı.Temsilcimiz Mersin'de ise20 sayı, 12 ribaunt ile yıldızlaşırkenda 18 sayı, 11 ribaunt ile oynadı.