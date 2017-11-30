Dünya üçüncüsü milli boksöre coşkulu karşılama

Hindistan’da düzenlenen Dünya Genç Kızlar Boks Şampiyonası’nda dünya üçüncüsü olan Cansel Oltu, memleketi Kars’ta coşkuyla karşılandı.Uçak ile Kars Harakani Havalimanına gelen Oltu’yu, Kars Gençlik Spor İl Müdürü Gürsel Polat, ailesi ve bazı kurum amirleri karşıladı.Oltu’yu başarısından dolayı tebrik eden Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada,"Kızımız, Dünya Genç Kızlar Boks Şampiyonası’nda dünya üçüncüsü olarak ülkemize, ilimize gurur yaşattı. Kızımızı bu seviyeye getiren ailesine, antrenörlerine teşekkür ediyorum. 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda kendisine başarılar diliyorum." dedi.Oltu ise ulusal ve uluslararası müsabakalarda şampiyon olduğunu ifade ederek, "Boksta Avrupa üçüncülüğüm, uluslararası turnuva ve Türkiye şampiyonluklarım var. Hindistan’daki mücadelemi de bayrak için yaptım, kendimle gurur duyuyorum. Beni destekleyen antrenörüm ve herkesten Allah razı olsun." dedi.Milli boksör Oltu, şehir turu attıktan sonra evine geldi ve vatandaşlar ile halay çekti.