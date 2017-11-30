Dünya şampiyonuna yakışır karşılama

U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 80 kiloda dünya şampiyonu olan Burhan Akbudak, memleketi Kahramanmaraş´ın Göksun İlçesi’nde coşkuyla karşılandı.Göksun Belediyesi tarafından organize dilen bir programla şehirler arası otobüs terminalinde davul zurnayla karşılanan Burhan Akbudak, yüzlerce araç konvoyu ile Göksun Belediyesi’ne gitti. Şampiyonu belediyede Kaymakam Cengiz Ayhan, Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ile daire amirleri, STK temsilcileri, güreşçiler, vatandaşlar ve annesi Necla Akbudak karşıladı. Başkan Aydın, makamında ağırladığı Burhan Akbudak’ı 10 altın ile ödüllendirdi.