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Dünya Kuraş Şampiyonası heyecanı 2 Aralık’ta İstanbul’da yaşanacak

11. Büyükler Dünya Kuraş Şampiyonası, 2-3 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da Hasan Doğan Spor Kompleksi’nde gerçekleşecek.

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Dünya Kuraş Şampiyonası heyecanı 2 Aralık’ta İstanbul’da yaşanacak
11. Büyükler Dünya Kuraş Şampiyonası'nın basın toplantısı Bahçelievler'deki bir otelde yapıldı. Toplantıya Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Uluslararası Kuraş Federasyonu (IKA) Başkanı Haider AHE Farman, IKA Kurucu Başkanı Kamil Yusuphov, Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu ile Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Yusuf Yıldırım katıldı.

Dünya Kuraş Şampiyonası’nın Türkiye'de yapılacak olmasından dolayı heyecanlı olduğunu belirten Yusuf Yıldırım, “İstanbul’da ve Bahçelievler’de düzenlenmesi için IKA Başkanı Farman’ın gösterdiği destek için teşekkür ederim. Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu’nun büyük desteği var. Bu imkanları sağladığı için teşekkür ederim. Her zaman yardım eden Cemil Boz Bey'e teşekkür ederim. 11. Dünya Kuraş Şampiyonası’nı İstanbul’da yapıyoruz. Açılış 2 Aralık Cumartesi 17.00’de yapılacak. 43 ülkeden 480 sporcuyu İstanbul’da ağırlayacağız” diye konuştu.

Cemil Boz: “İnşallah dostluk ve kardeşlik içinde geçer”
Organizasyonun İstanbul ve Bahçelievler’e hayırlı olmasını dileyen Cemil Boz, “Ata sporumuzun İstanbul’da yapılacak olması sevindirici bir olay. Bahçelievler Belediyesi, sporun her alanında destek veren bir belediye. Organizasyonun ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Dostluk ve kardeşlik içinde geçer inşallah” şeklinde konuştu.

Osman Develioğlu: “Spor, ülkeler arasındaki bağlar açısından önemli bir unsur”
Kuraş Şampiyonası için Bahçelievler’e gelecek sporcuları ve kafileleri ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, “İkincisi yapılıyor. 2013 yılında bir kez daha yapıldı. Böyle büyük organizasyonu ilçemizde yapmak mutluluk veriyor. Sporu önemsiyoruz. Spor bizim için önemli bir unsur. Gençliğimizin iyi yetişebilmesi için spora meyil etmesi gerekiyor. Göreve geldiğimizden beri spora yatırım yapıyoruz. Böyle büyük organizasyonlar ilgiyi arttırıyor. Kuraş güzel bir spor dalı. 43 ülkeden insanlar gelecekler. Spor, ülkeler arasındaki bağlar açısından önemli bir unsur” dedi.

Haider: “Kuraş yıldan yıla büyüyen bir spor dalı”
Türkiye’de düzenlenecek organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eden IKA Başkanı Haider AHE Farman, “İstanbul birçok ülkenin katılımını sağlayan çekici bir şehir olmuştur. Kuraş ailesi yıldan yıla büyüyen bir spor dalı. Geçen yıldan beri hızla üye sayısını artmaktadır. Kuraşın bu şekilde günden güne gelişmesi, sporcuların performansıyla olmaktadır. Kuraşın kendi aramızda bir spor dalı yapmaktan çıkarıp, genişletmek istiyoruz. Kuraş, Global Sporlar Federasyonlarına da üye olacaktır. Asya Olimpiyat Oyunları’nda yer alıyor. Afrika oyunlarında yer alacak. Diğer şampiyonlarda sporcu sayılarını arttırmak istiyoruz. Biz her zaman Türkiye’ye gelmekten mutluluk duyuyoruz. Türk insanının sıcak yaklaşımını yaşıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

43 ülkeden 480 sporcunun yer alacağı şampiyonanın programı şöyle:

2 Aralık Cumartesi
10.00 - 17.00 Müsabakalar (Erkek: - 60,66, 73 kilo, Kadın: -48, 52, 57, 63 kilo)
17.00 - 18.00 Açılış töreni
18.00 - 20.00 Yarı final ve final ödül töreni

3 Aralık Pazar
10.00 - 17.00 Müsabakalar (Erkek: -81, 90, 100, +100 kilo, Kadın: -70, 78,87, +87)
17.00 - 20.00 Yarı final ve final ödül töreni
20.00 Dünya Kuraş Şampiyonası kapanış töreni

İHA




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