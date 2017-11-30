Diyerbekirspor başkanlarından şampiyon karatecilere anlamlı ödül

Çek Cumhuriyeti’nde 9. gerçekleşen Avrupa Shotakan Karate Turnuvası’nda tüm rakiplerini yenen Karate Milli Takımı oyuncularından altın madalyayı kazanan Sena Kızılaslan ile bronz madalya kazanan Muhammed Yusuf Yazar, Diyarbekirspor yöneticilerinden de altın ödülü aldı. Diyarbakır’ı gururlandıran gençlerle Turgutluspor maçı öncesi bir araya gelen Bilal Kadayıfçıoğlu ve Fevzi İlhanlı sporcuları tebrik ederek ödüllerini teslim etti. Sporcuların başarısını takdir ettiğini belirten Kadayıfçıoğlu, aynı başarının bu sezon Diyarbekirspor için de olmasını temenni ederek, sporcularımızın başarısının arkasındaki tüm ekibe de teşekkürlerini iletti.