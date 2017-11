Diego: Bayern Münih'i reddettim!

Bir dönem'de de forma giyen, yıllar sonra dönüş yaptığı'da adeta yeniden doğdu. Performansıyla Brezilya Milli Takımı'na kadar yükselen başarılı orta saha, bu çizgisini sürdürerek Sambacılarınkadrosunda da yer almak istiyor.Kariyerinin en parlak dönemini geçirdiği, bugün Bundesliga'da 17. sırada yer alıyor. Alman basınına konuşan 32 yaşındaki futbolcu, eski takımının bulunduğu durumdan dolayı oldukça üzgün olduğunu ifade ederken şu sözleri kullandı:"Bremen benim zihnimde her zaman çok büyük bir kulüp olarak yer alıyor. Bu yüzden de, şu anki hallerini gördüğümde gerçekten yüreğim sızlıyor. Elbette futbolda uzun süre en üst seviyede kalmak çok zor, ancak Werder Bremen'e neler olduğunu tam olarak anlayamıyorum. Kulüp, birçok iyi oyuncuyu sattı, dolayısıyla paraları da vardı. Muhtemelen bazı yerlerde çok büyük hatalar yaptılar."Bana göre Werder gibi büyük bir kulüp, her zaman Bundesliga'da ilk 7-8'de yer almalıdır. Umarım Bremen bu sezon Bundesliga'da kalmayı başarır ve kademe kademe yeniden zirvedeki günlerine döner. Televizyondan maçları izlediğimde, taraftarların halen tribünlerde olduğunu görüyorum. Bu kulüp çok büyük bir tarihe sahip."2009 yılında Werder Bremen'den Juventus'a transfer olurken yaşadığı süreci de aktaran Diego, "O dönem Werder Bremen'le zirvedeydik. 2007'de şampiyon olmalıydık, 2008'de ligi ikinci sırada tamamladık. Şampiyonlar Ligi'nde oynadık, Almanya Kupası'nı kazandık. Bayern'i müthiş bir futbolla eleyerek UEFA'da final oynadık. Bütün bunlara bakıldığında, Almanya'da benim için mümkün olan her şeyi yapmıştım. Yeni bir ülkede yeni bir macerada yer almak istedim. O yüzden'yen gelen teklifi reddederek'a gittim. Bugün olsa, yine aynı kararı veririm." dedi.