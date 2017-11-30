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Derbide gözler kalecilerde olacak

Süper Lig’de Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbide kaleciler Fabricio ile Muslera’nın performansı, takımlarının alacağı sonuca önemli etki edecek.

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Derbide gözler kalecilerde olacak
Süper Lig’de Beşiktaş ile Galatasaray arasında 2 Aralık Cumartesi günü oynanacak derbide gözler iki takımın kalecilerinde olacak.

Vodafone Park’ta yapılacak maçta kaleyi korumaları beklenen Beşiktaş’ın 29 yaşındaki İspanyol Fabricio Agosto Ramirez ile Galatasaray’ın 31 yaşındaki Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera’nın sergileyeceği performans, derbinin sonucuna doğrudan etki edecek.

Beşiktaş’ta ikinci sezonunu geçiren Fabricio ile Galatasaray’da 7 sezondur forma giyen Muslera’nın derbideki mücadeleleri, takımları adına büyük önem taşıyacak.

- Fabricio’nun 7. derbisi

Fabricio, Galatasaray ile oynanacak maçla Türkiye’de kariyerindeki 7. derbiye çıkacak.

İspanyol kaleci, Galatasaray ve Fenerbahçe karşısında 5’i Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere 6 derbide siyah-beyazlı kaleyi korudu.

Beşiktaş, Fabricio’nun forma giydiği bu maçlarda bir galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. İspanyol kaleci, bu maçlarda rakiplerin 6 golüne engel olamadı.

Fabricio, daha önce Galatasaray’a karşı 2 lig maçında kaleye geçti. Beşiktaş bu maçların birini kazanırken, birinde ise rakibiyle berabere kaldı.

- Muslera’nın 34. derbisi

Fernando Muslera, Türkiye kariyerinde 33. derbide forma giydi.

Uruguaylı kaleci, Beşiktaş ve Fenerbahçe karşısında görev aldığı bu maçlarda 14 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyet gördü.

Söz konusu maçlarda rakiplerin 31 golüne engel olamayan Muslera, 12 derbiyi gol yemeden bitirdi.

Muslera, Beşiktaş’a karşı 14’ü Süper Lig, biri de TFF Süper Kupa’da olmak üzere 15 müsabakada kaleyi korudu. Galatasaray, bu maçlardan 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı.

Uruguaylı kaleci, siyah-beyazlı takım ile oynanan derbilerde 15 gol yedi.

- Fabricio bu sezon 12 gole engel olmadı

Beşiktaş’ın bu sezon ligde oynadığı 13 maçta da kaleyi koruyan Fabricio, kalesinde 12 gol gördü.

İspanyol kaleci, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunan siyah-beyazlı takımın yaptığı 13 maçın 5’inde kalesini gole kapatmayı başardı.

- Muslera 14 gol yedi

Galatasaray’ın bu sezon ligde yaptığı tüm maçlarda görev yapan Fernando Muslera, rakiplerin 14 golüne engel olamadı.

Uruguaylı kaleci de Fabricio gibi 5 müsabakada rakiplerin gol bulmasına izin vermedi.




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