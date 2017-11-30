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Derbide golcülerin rekabeti yaşanacak

Süper Lig’de Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçta gözler iki takımın golcülerinde olacak.

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Derbide golcülerin rekabeti yaşanacak
Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında 2 Aralık Cumartesi günü oynanacak yılın son derbisinde golcü futbolcuların performansı büyük önem taşıyacak.

Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşmada taraftarların gözü, skorer performanslarıyla dikkati çeken Cenk Tosun ve Bafetimbi Gomis’te olacak.

Süper Lig’de averajla dördüncü sırada yer alan Beşiktaş’ta Cenk Tosun, liderlik koltuğunda oturan Galatasaray’da da Gomis, takımları adına en fazla skor üreten isimler olma başarısı gösterdi.

- Cenk Tosun’dan 5 gol

Beşiktaş’ta kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiren Cenk Tosun, bu sezon takımının ligde attığı 19 golün 5’ini kaydetti.

Teknik direktör Şenol Güneş’in ligde 12 maçta görev verdiği Cenk, Antalyaspor, Atiker Konyaspor, Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe karşılaşmalarında birer kez ağları havalandırdı.

Siyah-beyazlı takımın mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4, TFF Süper Kupa maçında da bir kez topu ağlarla buluşturan Cenk Tosun’un bu sezon resmi maçlarda 10 golü bulunuyor.

- Beşiktaş’ın diğer golcüleri

Beşiktaş’ta bu sezon ligde Cenk Tosun’dan sonra skora en fazla katkıyı Ryan Babel ve Anderson Talisca yaptı.

Babel, ligde forma giydiği 12 maçta 4 kez topu filelerle buluştururken, Talisca da görev yaptığı 13 karşılaşmada 3 gol kaydetti.

Siyah-beyazlı takımın ligdeki diğer gollerini ise Dusko Tosic (2), Ricardo Quaresma, Alvaro Negredo, Jeremain Lens, Atiba Hutchinson ve Pepe attı.

- Gomis, gol krallığı yarışında zirvede

Süper Lig’in en çok gol (29) atan takımı konumunda bulunan Galatasaray’ın en skorer oyuncusu olan Bafetimbi Gomis oldu.

Gol krallığı yarışında zirvede yer alan Fransız futbolcu, ligdeki 13 karşılaşmada 13 gol atma başarısı gösterdi.

Gomis ligdeki Kayserispor, Kasımpaşa, Atiker Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında ikişer, Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor, Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında ise birer kez ağları havalandırdı.

- Galatasaray’ın diğer golcüleri

Galatasaray’da Gomis’ten sonra en fazla skor üreten oyuncular Tolga Ciğerci ve Maicon Roque oldu.

Sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyecek Tolga, lig maçlarında 6 kez ağları havalandırırken, savunma oyuncusu Maicon da 4 kez topu filelere yolladı.

Sarı-kırmızılı takımın diğer golleri ise Sofiane Feghouli (2), Younes Belhanda, Garry Rodrigues, Mariano Filho ve Yasin Öztekin’den geldi.




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2017/2018 Sezonu Süper Lig

02 Aralık 2017 Cumartesi

  • Akhisar Bld.
      -  
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • K. Karabük
      -  
    Göztepe
  • Beşiktaş
      -  
    Galatasaray

03 Aralık 2017 Pazar

  • T.Konyaspor
      -  
    Bursaspor
  • Gençlerbirliği
      -  
    Demir Grup Sivasspor
  • Medipol Başakşehir
      -  
    Osmanlıspor FK
  • Fenerbahçe
      -  
    Kasımpaşa

04 Aralık 2017 Pazartesi

  • Aytemiz Alanyaspor
      -  
    Kayserispor
  • Trabzonspor
      -  
    Antalyaspor
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O P
1 Galatasaray 13 29
2 Medipol Başakşehir 13 27
3 Fenerbahçe 13 23
4 Beşiktaş 13 23
GENİŞLET
5 Kayserispor 13 23
6 Bursaspor 13 21
7 Göztepe 13 21
8 Trabzonspor 13 19
9 Demir Grup Sivasspor 13 19
10 Kasımpaşa 13 18
11 Teleset Mob. Akhisarspor 13 18
12 Aytemiz Alanyaspor 13 17
13 Evkur Yeni Malatyaspor 13 15
14 Antalyaspor 13 13
15 Atiker Konyaspor 13 11
16 Osmanlıspor FK 13 11
17 Kardemir Karabükspor 13 8
18 Gençlerbirliği 13 8
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