Derbide golcülerin rekabeti yaşanacak

Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında 2 Aralık Cumartesi günü oynanacak yılın son derbisinde golcü futbolcuların performansı büyük önem taşıyacak.Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşmada taraftarların gözü, skorer performanslarıyla dikkati çeken Cenk Tosun ve Bafetimbi Gomis’te olacak.Süper Lig’de averajla dördüncü sırada yer alan Beşiktaş’ta Cenk Tosun, liderlik koltuğunda oturan Galatasaray’da da Gomis, takımları adına en fazla skor üreten isimler olma başarısı gösterdi.Beşiktaş’ta kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiren Cenk Tosun, bu sezon takımının ligde attığı 19 golün 5’ini kaydetti.Teknik direktör Şenol Güneş’in ligde 12 maçta görev verdiği Cenk, Antalyaspor, Atiker Konyaspor, Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe karşılaşmalarında birer kez ağları havalandırdı.Siyah-beyazlı takımın mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4, TFF Süper Kupa maçında da bir kez topu ağlarla buluşturan Cenk Tosun’un bu sezon resmi maçlarda 10 golü bulunuyor.Beşiktaş’ta bu sezon ligde Cenk Tosun’dan sonra skora en fazla katkıyı Ryan Babel ve Anderson Talisca yaptı.Babel, ligde forma giydiği 12 maçta 4 kez topu filelerle buluştururken, Talisca da görev yaptığı 13 karşılaşmada 3 gol kaydetti.Siyah-beyazlı takımın ligdeki diğer gollerini ise Dusko Tosic (2), Ricardo Quaresma, Alvaro Negredo, Jeremain Lens, Atiba Hutchinson ve Pepe attı.Süper Lig’in en çok gol (29) atan takımı konumunda bulunan Galatasaray’ın en skorer oyuncusu olan Bafetimbi Gomis oldu.Gol krallığı yarışında zirvede yer alan Fransız futbolcu, ligdeki 13 karşılaşmada 13 gol atma başarısı gösterdi.Gomis ligdeki Kayserispor, Kasımpaşa, Atiker Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında ikişer, Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor, Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında ise birer kez ağları havalandırdı.Galatasaray’da Gomis’ten sonra en fazla skor üreten oyuncular Tolga Ciğerci ve Maicon Roque oldu.Sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyecek Tolga, lig maçlarında 6 kez ağları havalandırırken, savunma oyuncusu Maicon da 4 kez topu filelere yolladı.Sarı-kırmızılı takımın diğer golleri ise Sofiane Feghouli (2), Younes Belhanda, Garry Rodrigues, Mariano Filho ve Yasin Öztekin’den geldi.