Chelsea-Swansea City maç sonucu: 1-0

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Chelsea, evinde Swansea City'yi ağırladı.Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.İkinci yarıya Chelsea, aynı 11'le başlarken Swansea cephesinde Leroy Fer girdi, Renato Sanches çıktı.55. dakikada ağları sarsan Rüdiger, takımı Chelsea'yi 1-0 öne geçirdi.Kalan dakikalarda başka gol olmadı.Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında evinde Swansea'yi 1-0 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı ve 3. sırada yer aldı.