Cenk Tosun: Avantajlıyız biz kazanacağız

Siyah-Beyazlılar’ın en büyük gol silahı Cenk Tosun, derbi öncesi iddalı... Şampiyonlar Ligi’nde 5 maçta 4 kez ağları havalandırıp, 2 asist yapan yıldız futbolcu, Süper Lig’de de çıktığı 12 karşılaşmada 5 gol, 1 asistle oynadı. Galatasaray’a karşı en büyük avantajlarının taraftar olduğunu belirten Cenk, “Maçı içeride oynamak önemli. Evimizde ligde maç kaybetmiyoruz. Sadece kendi oyunumuza bakacağız. Zaten Avrupa’yı kenara koyduk. İlk yarı sonuna kadar tüm ağırlığı lige vereceğiz. Derbide tek düşüncemiz galibiyet. Derbiye hazırız. Taraftarımızın önünde kazanacağız” dedi. Zirvedeki 6 puanlık farkın çok önemli olmadığını belirten milli futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:“Son 2 senedir ligin şampiyonuyuz. Şampiyonlar Ligi’nde 1 maç kala gruptan lider olarak çıkmayı garantiledik. Kaliteli oyunculardan kurulu bir takımız ve belli bir seviyeye ulaştık. Her maç performansımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Beşiktaş hangi kulvarda olursa olsun zirve yarışında bulunması gerekiyor. Takım olarak bu bilinçteyiz”.