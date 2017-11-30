Büyük Altay’a transfer yasağı

Beyaz Grup’ta zirve mücadelesi veren Altay’ın yine transfer yasağı ile karşı karşıya kaldığı açıklandı.Sportif Direktör Özden Töraydın, ara transfer döneminde takıma takviye yapabilmeleri için eski alacaklılara faizleriyle yaklaşık 900 bin TL ödeme yapmaları gerektiğini söyledi.