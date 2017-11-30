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Bileği bükülmeyen Avrupa takımları

Avrupa futbolunda Paris Saint-Germain, Barcelona ve Manchester City bu sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi’nde henüz yenilgi yüzü görmedi.

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Bileği bükülmeyen Avrupa takımları
Avrupa futbolunda İngiltere’de Manchester City, İspanya’da Barcelona ve Fransa’da Paris Saint-Germain (PSG), bu sezon gösterdikleri üstün performansla taraftarını sevindiriyor.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplarından lider çıkmayı şimdiden garantileyen ve liglerinde lider konumda bulunan 3 takım, sezon başından bu yana yenilgi yüzü görmedi.

Barcelona’nın Brezilyalı yıldızı Neymar’ı sezon başında 222 milyon avroluk rekor bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmasının yanı sıra Fransız genç yetenek Kylian Mbappe’yi Monaco’dan kiralayan PSG, yaptığı harcamaların karşılığını şu ana kadar aldı.

- Şampiyonlar Ligi’nde rekor kırdı

Ligde 15 haftanın ardından elde ettiği 13 galibiyet ve 2 beraberlikle ikinci sıradaki Olympique Marsilya’nın 10 puan önünde liderliğini sürdüren PSG, Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda ise 5’te 5 yaparak liderliği garantiledi.

Bu maçlarda 24 gole ulaşan PSG, 21 golle Borussia Dortmund’un elinde tuttuğu "Şampiyonlar Ligi grup aşamasında en fazla gol atan takım" rekorunu şimdiden kırdı.

Yeni transferlerden Neymar, 15 maçta 14 gol ve 10 asistlik performansıyla takımının başarısına doğrudan katkı sağladı.

İlk maçlardaki tutukluğunu atan Mbappe ise 16 karşılaşmada 7 gol ve 6 asistlik performansıyla skora katkı sağladı.

- Barcelona çıkışa geçti

Brezilyalı yıldızı Neymar’ı kaybeden ve Borussia Dortmund’a 105 milyon bonservis bedeli ödenerek getirilen kulüp tarihinin en pahalı transferi konumundaki Fransız oyuncu Ousmane Dembele’nin sakatlığıyla sarsılan Barcelona ise performans düşüklüğü beklentilerini boşa çıkararak sezona iyi başladı.

La Liga’da 13 hafta sonunda 35 puanla Real Madrid’in 8 puan önünde liderliğini sürdüren Katalan temsilcisi, 2013-14 sezonundan sonraki en iyi lig başlangıcını yaptı.

Şampiyonlar Ligi’nde de başarılı sonuçlar almaya devam eden Barcelona, D Grubu’nda 3 galibiyet ve 2 beraberliğin ardından 11 puanla liderliği garantiledi.

Takımıyla sözleşmesini 2021 yılına kadar uzatan Arjantinli yıldız Lionel Messi ise 20 maçta 16 gol ve 6 asistlik performansıyla başarıda büyük pay sahibi oldu.

- Manchester City rakip tanımıyor

İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetimindeki İngiltere temsilcisi Manchester City ise lig tarihinin en iyi sezon başlangıcını yaparak öne çıktı.

Benjamin Mendy, Kyle Walker, Bernardo Silva, Ederson, Danilo ve Douglas Luiz’in transferi için sezon başında toplam 250 milyon avro bonservis bedeli ödeyerek iddialı bir kadro kuran Manchester ekibi, yüksek performansıyla taraftarının yüzünü güldürdü.

Ligde 14 haftada 13 galibiyet ve 1 beraberlik alan 40 puanlı Manchester City, 1992’den bu yana oynanan Premier Lig tarihinin en iyi sezon başlangıcını yaparak önemli bir başarıya imza attı.

Üst üste 12 lig maçını kazanan Manchester City, bu alanda da kulüp rekorunu geliştirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de yoluna doludizgin devam eden İngiltere temsilcisi, F Grubu’nda 5 maçta 15 puan toplayarak üst tura lider unvanıyla çıkmayı garantiledi.




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