Beşiktaş Fırat Aydınus'la kazanamıyor

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Son galibiyet 2013'te

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Zirveyi yakından igilendirenMHK,'u atadı.Siyah-Beyazlılar, tecrübeli hakemin yönettiği maçları kazanmakta zorlanıyor. Şöyle ki;, bu zamana kadar ligde Beşiktaş'ın 30 maçında düdük çaldı.bu maçların 12'sinden galibiyetle ayrılırken 9 beraberlik ve 9 yenilgi elde etti. Beşiktaşlı fubolcular 70 sarı kart görürken 4 de kırmızı kart gördü. Rakiplere ise 79 sarı ve 10 kırmızı kart çıktı. beşiktaş'ın lehine 5 penaltı çalan Aydınus, 3 penaltı da Kartal'ın rakibine çaldı.Beşiktaş, ligde'un düdük çaldığı son 5 maçı da kazanamadı. 2013'te hükmen'a ve 2015'te de Kadıköy'de'ye derbi kaybeden Kara Kartal, andından Gençlerbirliği, Fenerbahçe ve Trabzon ile berabere kaldı. Siyah-Beyazlılar'ın son galibiyeti 27 Nisan 2013'te eski adıyla İnönü'de 2-0'lık skorla Orduspor karşısında.Ayrıca, 6 Ağustos'ta Konyaspor ile oynanan Süper Kupa maçını da Aydınus yönetmiş, Beşiktaş 2-1'lik skorla kupayı rakibine kaptırmıştı.Kartal, Aydınus'la çıktığı son 10 resmi maçta tek galibiyetini Orduspor karşısında yaşamış diğer, 9 maçtan 6 beraberlik 3 yenilgiyle ayrılmıştı.